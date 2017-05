Katie Hopkins, la "Eric Zemmour" de Fox News dégomme Macron  

Les médias américains ont aussi débriefé l’élection d'Emmanuel Macron. Martin Weill a fait le tour des rédactions. Les premiers a dégainé : Fox News avec la journaliste la plus objective du monde. Alors certes, elle ne soutient pas Macron, mais elle a surtout de SOLIDES arguments contre lui et c’est vrai que Macron est complètement déconnecté, alors qu’elle, elle connaît la France. On vous présente Katie Hopkins, elle a 42 ans et elle est un peu à l’Angleterre ce qu’Eric Zemmour est à la France.