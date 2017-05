Khaled Alouach n'a que 19 ans et il est déjà impressionnant et bouleversant dans le film "De toutes mes forces" aux côtés de Yolande Moreau. Un premier film où il joue un gamin des foyers d'accueil dans ce film quasi-autobiographique de Chad Chenouga. On revient avec lui sur les louanges de la critique, sa rencontre avec Yolande Moreau, élection présidentielle et même de Johnny Hallyday...