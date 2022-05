Kharkiv, adhésion de la Finlande à l’OTAN : la semaine de l’humiliation pour Vladimir Poutine

L’offensive russe en Ukraine ne se passe pas vraiment comme prévu. Vladimir Poutine espérait prendre Kiev en quelques jours, ses armées se battent depuis trois mois, sans parvenir à de réels succès. Pire, à Kharkiv et dans d’autres parties du pays, l’armée russe recule, repoussée sans relâche par les forces ukrainiennes. Un camouflet pour le dirigeant russe auquel vient s’ajouter la demande de la Suède et de la Finlande de rejoindre l’OTAN sans plus attendre.