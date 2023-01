Kiev : un 31 décembre sous les bombes, dans le quotidien des journalistes sur place

Le 31 décembre, alors que le monde fêtait à tour de rôle la fin de 2022 et l’arrivée d’une nouvelle année, Kiev était, une fois encore, bombardée par l’armée russe. Plusieurs missiles ont frappé la capitale ukrainienne, faisant au moins quatre morts et cinquante blessés. Cette sombre journée, Heloïse Grégoire et Théo Palfray l’ont passée avec les journalistes de la télé locale, Kiev TV.