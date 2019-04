Qui veut voir le petit boule de Kim Jong-un ?

Le problème avec Kim Jong-un, c’est que les images de lui sont extrêmement rares et extrêmement encadrées. Du coup, on ne sait jamais vraiment de quoi il parle, ni ce qu’il fait quand on les regarde. Là par exemple, la seule agence de presse nord-coréenne a diffusé des images du chef d’État entouré d’officiels. On nous dit qu’elles ont été tournées mardi 9 avril et que Kim Jong-un demande à ses hommes de ne pas céder à la pression internationale. Alors que si ça se trouve, il ne parle pas du tout de ça. Si ça s’trouve même, il parle de son ptit boul.