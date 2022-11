Kim Kardashian déguise son fils en éboueur pour Halloween

Aux Etats-Unis, la plus grande fête d’Halloween a eu lieu chez Kim Kardashian. Elle avait décoré son immense jardin avec des fantômes et des momies. Mais ce qui a surtout fait parler, c’est son choix de déguiser son fils Psalm de 3 ans en éboueur avec un gilet jaune et un camion en carton.