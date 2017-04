Le Kiosque de Vincent Dedienne - "Allez, Zou !" devient "Hop hop hop on lâche rien"  

Les Français avaient l'occasion de voter pour un parti novateur, porté par les valeurs "Câlins", "Compréhension" et "Vacances". Le résultat du premier tour a été sans appel : "Allez, Zou !", lancé par Vincent Dedienne, est arrivé bon dernier... Une mauvaise nouvelle et une sacrée déception, qui incitent le parti à rebondir en devenant : "Hop hop hop on lâche rien'".