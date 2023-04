Kirill, le patriarche orthodoxe, proche de Vladimir Poutine, plus bling bling qu’un rappeur

Kirill, patriarche de l’église orthodoxe russe, soutien de Vladimir Poutine est connu pour son patriotisme et pour son sens absolu de l’ostentation. Kirill est richissime et il le montre : mitre brodée d’or blanc, chapelets couverts de diamants, il se retrouve à être plus bling bling qu’un rappeur américain.