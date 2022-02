Kurt Zouma va-t-il être banni de l’Équipe de France ?

Le footballeur français Kurt Zouma est devenu l’homme le plus détesté de la planète. Mardi, le tabloïd anglais The Sun révélait une vidéo Snapchat montrant le footballeur frapper violemment son chat. Les images ont suscité une vive émotion au Royaume-Uni où les médias se déchaînent contre le sportif. Conséquences directes du scandale : Kurt Zouma s’est fait siffler à chaque intervention lors de son match mardi soir et a déjà perdu deux de ses sponsors. Il pourrait aussi être mis sur la touche par Didier Deschamps en Équipe de France.