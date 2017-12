Kylian Mbappé a impressionné son monde en 2017. Le futur plus cher joueur français de l’histoire est au top, on ne peut pas dire le contraire. Attaquant au PSG, ce prodige du football, devrait faire parler de lui encore longtemps. A seulement 18 ans, il est le plus grand espoir du ballon rond français. Quotidien lui décerne ce soir le Q d’Or du sportif de l’année, un véritable honneur ! – Extrait des Q d’Or 2017