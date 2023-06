Kylian Mbappé vs Paris-Saint-Germain : le psychodrame de l’été

Nouveau psychodrame au PSG : la fin de l’ère Kylian Mbappé pourrait arriver plus tôt que prévu. Le joueur, dont la fin de contrat était initialement prévue en 2025, pourrait bien décider de quitter le club parisien plus tôt. Beaucoup plus tôt.