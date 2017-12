L’année 2017 de Trump : était-ce juste un mauvais rêve ?

Martin Weill a passé une bonne partie de son année aux Etats-Unis pour suivre la première année d'investiture de Donald Trump. Une année à se pincer pour vérifier que l'on ne rêvait pas. Non Donald Trump est bien au pouvoir et dès son accession, l'Amérique s'est mobilisée contre lui. Parmi les décisions les plus controversées de l'ère Trump, on retient le retrait des accords de Paris (accords sur le climat) et la montée en puissance des suprématistes blancs. Martin Weill revient sur cette première année - Extrait Quotidien du 22 décembre