L’Elysée corrige discrètement le discours de Macron en Chine

C’est une phrase d’Emmanuel Macron dans un long discours du Président de la République qui a fait un peu tiquer la rédaction de Quotidien : « La force de votre pays, est aussi derrière le fait qu’il y a quelque milliards d’individus libres de penser, de créer, d’inventer. C’est ça le trésor chinois. ». La liberté de pensée du peuple chinois parlons-en : Liberté d’expression plus que limité, censures des sites web, absence des réseaux sociaux comme facebook ou twitter, peine de mort et journalistes emprisonnés. La phrase a du aussi faire tiquer du côté de la diplomatie française car la phrase d’Emmanuel Macron a été modifié : «Les chinois qui sont libres de penser » sont devenus « les chinois qui sont capables de penser ». Finalement l’Elysée a recorrigé sa copie et remis la version initiale.