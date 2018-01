L’équipe de Quotidien chante France Gall

C’est la première émission de l’année pour toutes les équipes de Quotidien. Et pour débuter cette nouvelle année, Yann Barthès et ses chroniqueurs ont tenu à rendre hommage à France Gall décédée ce dimanche 7 janvier à l’âge de 70 ans, des suites d’un cancer. Tous entonnent donc l’unes des chansons les plus célèbres de l’artiste, « Il jouait du piano debout ». Cette chanson écrite et composée par Michel Berger est sortie en 1980 et fait référence à Jerry Lee Lewis, chanteur et pianiste américain.