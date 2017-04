L'étonnante allusion de François Fillon à Léa Salamé  

C'est une petite phrase qui a étonné voir choqué de nombreux téléspectateurs et internautes. "Je comprends que vous posiez la question, puisque vous avez été absente quelque temps, et je me permets de vous féliciter d'ailleurs". Une allusion à la grossesse de la journaliste, qui selon François Fillon l'aurait empêché de se tenir au courant de l'actualité. Léa Salamé répond à la polémique. Toute la semaine, les journalistes qui interrogent les candidats passent dans Quotidien et nous racontent les coulisses… Ce soir, on accueille Léa Salamé, qui revient sur l'émission "15 minutes pour convaincre" d'hier soir. Pronostic, audiences, coulisses et oreillettes, la journaliste revient sur son vécu de la campagne... et sur cette émission exceptionnelle.