L’image du jour de Baptiste des Monstiers

Aujourd’hui ce sont des toilettes qui ont retenu l’attention de Baptiste des Monstiers. Mais pas n’importe lesquelles puisqu’elles sont en or et qu’elles sont exposées depuis un an au musée Guggenheim à New York. Mais ce qui a véritablement intéressé Baptiste des Monstiers, c’est plutôt l’anecdote cocasse qui va avec. En effet, la Maison-Blanche a récemment demandé au musée de lui prêter "Payasage enneigé" un tableau de Vincent Van Gogh pour décorer les appartements de Donald Trump. Or le musée a refusé mais il a proposé, à la place, de prêter ces toilettes en or justement.