Une image a retenu l’attention de Julien Bellver aujourd’hui, il s’agit d’un montage photo partagé par Guillaume Canet et aussitôt retiré et qui a fait polémique sur les réseaux sociaux. On y voyait une photo de Steve McQueen datant des années 60 avec en parallèle un cliché d’un défilé du créateur Jonathan William Anderson pour sa collection automne/hiver 2013.Une publication qui tend à sous-entendre que c’était mieux avant...