L’image du jour de Julien Bellver : Le fondateur de L’OBS déteste sa Une sur Macron et les migrants

Il y a quelques jours, on découvrait la Une polémique de L’OBS avec Emmanuel Macron derrière des barbelés avec ce titre ironique et sans ambiguïté « Migrants : Bienvenue au pays des droits de l’homme ». Dans un article, l’hebdomadaire taclait « le double discours d’Emmanuel Macron sur le droit d’asile » et évoquait « des discours humanistes » d’un côté et « une politique minimaliste » de l’autre. Dans le numéro qui sort aujourd’hui, Jean Daniel qui n’est autre que le fondateur de L’OBS, se désolidarise de la dernière couverture et le fait savoir dans un édito au vitriol. Un incident qui pourrait coûter sa place à Mathieu Croissandeau, le rédacteur en chef de L’OBS.