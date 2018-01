Seize ans que l’image de France Télévisions n’avait pas changé. C’est désormais chose faite : depuis 6h ce matin, les logos des chaînes se sont transformés et, même, ils s’animent ! Désormais, chaque chaîne aura son point et sa couleur attitrée. Depuis quelques jours, on s’interroge sur le prix de cette transformation : de 500 000€ pour le JDD à 140 000€ selon France Télévisions. Mais c’est joli !