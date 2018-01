L’image du jour de Julien Bellver

Dans toute l’actualité du jour, une image a retenu l’attention de Julien Bellver : il s’agit de la nouvelle campagne de publicité d’une célèbre marque de sous-vêtements. Et pour l’occasion, le photographe a décidé d’immortaliser l’une des familles les plus médiatisées des Etats-Unis, à savoir la famille Kardashian-Jenner. On retrouve en effet sur le cliché toutes le filles du clan : Kourthney Kardashian, Kim Kardashian, Khloe Kardashian, Kendall Jenner et Kylie Jenner. Un gros coup de communication pour la marque qui s’appuie ainsi sur la très grande notoriété des sœurs sur les réseaux sociaux. Cette image a ainsi été vue plus de 12 millions de fois.