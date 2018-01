L’image du jour de Lilia Hassaine

Il n’y a pas qu’à Hollywood que l’on peut trouver ses stars botoxées, ça existe aussi à Riyad en Arabie Saoudite. Sauf que là, les stars sont des chameaux. Cela fait d’ailleurs l’objet d’un gros scandale dans la péninsule arabique. Des chameaux qui participaient à un concours de beauté ont en effet été exclus pour avoir subi des injections de botox pour tenter de gagner. Et pour cause, les chameaux sont sélectionnés sur la forme de leurs oreilles, de leur museau et de leurs lèvres tombantes.