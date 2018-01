L'image du jour de Lilia Hassaine et Azzedine Ahmed-Chaouch : Les innondations très médiatique à Paris

À cause des très fortes pluies de ces derniers jours, la Seine ne cesse de monter, jusqu’à sortir de son lit à Paris. Chez Quotidien, on a décidé de mesurer la montée des eaux à l’aide d’un… vélo. Immergé sur les quais de la Seine, le vélo se retrouve un peu plus noyé chaque jour. De quoi en faire un véritable outil de mesure. Azzedine Ahmed-Chaouch n’a pas perdu une miette des duplex au plus près de l’action proposés par BFMTV. Au point de réaliser que l’un d’eux était tourné juste à côté des locaux de Quotidien. De quoi tenter le challenge d’arriver avant que le journaliste n’ait terminé son direct.