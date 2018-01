L’image du jour de Lilia Hassaine : Sharon Stone réagit à sa manière à la question du harcèlement

Sharon Stone n’avait pas encore réagi sur les affaires de harcèlement qui ont éclaboussé Hollywood depuis l’affaire Weinstein. Mais ce week-end, alors qu’elle était l’invitée du Sunday Morning sur CBS, le journaliste lui a posé THE question : A-t-elle déjà été harcelée ? Sa réponse est étonnante et a même décontenance le journaliste : Plus qu’un long discours sa réponse fut un long éclat de rire qui faut mille mots. La star de Basic Instinct et de Casino, rappelant avec ironie que l’ancienne jeune fille venue tout droit Pennsylvanie pour faire carrière à Hollywood, était dans l’industrie depuis 40 ans.