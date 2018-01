Aujourd’hui avait lieu à Los Angeles les nominations aux Oscars. C’est l’image du jour de Lilia Hassaine. Avec 13 nominations, Guillermo del Toro est le grand favori de la compétition avec son film "La Forme de l’eau". Meryl Streep, elle, est nommée pour la 21ème fois. Et côté français, on peut noter la nomination d’Agnès Varda et JR pour le documentaire "Visages, Villages".