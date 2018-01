L’image du jour de Paul Larrouturou

De retour de Clermont-Ferrand où il a suivi Emmanuel Macron en déplacement, Paul Larrouturou est revenu avec une image plutôt insolite… Il s’agit d’une discussion improbable entre le président de la République et un policier chargé de sa sécurité. Et l’échange porte sur la valise en kevlar que les agents de sécurité déploient en cas de danger pour protéger le président. En effet, Emmanuel Macron a demandé à ses agents de sécurité de lui en prêter une pour lui servir d'appui pour signer des autographes. Et alors que le président chambre le policier, ce dernier n'hésite pas à l'insulter : "Enfoiré !", "Oh le salaud !"