L’improbable alliance de Geneviève de Fontenay et Florian Philippot

Florian Philippot et Geneviève de Fontenay marchent désormais main dans la main. La dame au chapeau a décidé de rallier l’ex vice-président du Front national. Ensemble, ils ont présenté ce lundi "une initiative commune en vue de contrer la politique antisociale d’Emmanuel Macron". Une alliance improbable quand on sait que Geneviève de Fontenay avait autrefois soutenu Arlette Laguiller et François Hollande. Elle avait aussi été aperçue au meeting d’Emmanuel Macron. Leur idylle n’aura pas duré.