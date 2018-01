L'incroyable low kick de l’arbitre du match Nantes-PSG

Plus que le but de Di Maria c’est l’image incroyable que l’on retiendra de ce Nantes – PSG : l’incroyable tacle ou low kick au sol de l’arbitre Tony Chaperon sur le joueur du FC Nantes, Diego Carlos. Du jamais vu dans le football français et une image qui fait le tour du monde. Conséquence de ce geste invraisemblable une réunion de crise a été organisé à la fédération pour connaitre la sanction qu’allait recevoir le fougueux arbitre du match. Azzeddine Ahmed Chaouch était au sigèe de la FFF pour connaitre la réaction de l'institution.