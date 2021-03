La BAC : 100 films d’exception réalisés par des femmes

À l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, les éditions Grund viennent de publier « 100 grands films de réalisatrices », un livre entièrement consacré aux femmes réalisatrices. La journaliste Véronique Le Bris dresse la liste de 100 grands films réalisés par des femmes depuis l’invention du cinéma en 1895. L’occasion de poser un autre regard sur les grands classiques du cinéma. On en parle avec Ambre Chalumeau dans sa Brigade des Affaires Culturelles. Nous sommes en 2021 et une seule femme a remporté l’Oscar de la meilleure réalisation, une seule femme a gagné de la César de la même catégorie et une seule femme a gagné la Palme d’Or. Mais alors, où sont les femmes dans le cinéma ? Sont-elles absentes ou juste trop peu mises en lumière ? En réalité, depuis sa création, le cinéma a toujours eu des femmes réalisatrices. Seulement, on n’en parle peu, voire pas du tout. Avec son livre, « 100 grands films de réalisatrices », la journaliste Véronique Le Bris brise le silence autour des femmes réalisatrices : oui, elles existent depuis toujours et oui, elles font elles aussi des films magnifiques, cultes et façonnent le cinéma mondial. Ambre Chalumeau nous présente ces femmes d’hier et d’aujourd’hui qui font bouger le monde du cinéma et le monde tout court.