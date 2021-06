La BAC : 40 ans de radios libres

La radio a cent ans, mais les radios libres, elles, fêtent leur quarantième anniversaire ! RMC, RTL, Europe 1 sont toutes d’anciennes radios libres. À l’époque de leur lancement, sous l’impulsion de François Mitterrand en 1981, elles faisaient figure d’ovnis dans le monde radiophonique. Avant qu’elles ne soient rendues libres, les radios étaient soumises à un monopole d’État, mais avant François Mitterrand, il existait déjà des radios non officielles, les fameuses radios « pirates ». La toute première, Radio Verte – une radio écolo – voit le jour en 1977, avant d’être rapidement rejointe par plein d’autres radios pirates. Peu à peu, les radios deviennent un véritable phénomène, font même la Une de Libération et s’attirent, en toute logique, les foudres du gouvernement. Sous Valérie Giscard d’Estaing, l’État va tout faire pour les combattre, en utilisant par exemple des brouilleurs pour perturber leur fréquence et en procédant à l’arrestation des animateurs. Pour continuer d’exister, les radios pirates émettaient donc à l’abri : sur des toits d’immeubles, dans de petits appartements, dans des caves ou parfois carrément à l’étranger. L’ancêtre de RTL émettait depuis le Luxembourg, celui d’Europe 1 depuis l’Allemagne. Dans sa Brigade des Affaires culturelles, Ambre Chalumeau revient sur la naissance et le succès des radios libres.