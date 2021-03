La BAC : acheter des œuvres numériques, c’est quoi le NFT ?

Le monde de l’art a sa nouvelle folie : les « NFT ». Désormais, l’art n’est plus que matériel, il est aussi numérique : il y a les œuvres digitales, mais aussi les tweets, les gifs, les vidéos, bref, tout ce qui se passe sur le web. Mais comment monnayer l’immatériel ? Grâce aux « NFT » (Non Fungible Token), autrement dit aux « droits de propriété numérique ». Certains sont prêts à payer des fortunes pour être le possesseur officiel d’une œuvre numérique : un passionné a par exemple déboursé 70 millions de dollars pour la compilation des œuvres – numériques forcément - de l’artiste Beeple. Pour 600 000 dollars, un autre collectionneur est devenu le propriétaire officiel du gif Nyan Cat. On en parle avec Ambre Chalumeau dans sa Brigade des affaires culturelles.