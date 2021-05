La BAC : Aimé Césaire, toujours aussi actuel

Ce jeudi sort une énorme biographie d’Aimé Césaire, l’un des plus grands auteurs francophones et figure politique majeure dans l’Histoire française. L’occasion de (re)découvrir la vie d’un écrivain prolifique et ultra polyvalent qui a touché à la poésie, au théâtre, aux biographies historiques ou encore à l’art. Mais aussi la vie d’un homme politique, ancien député de la Martinique, qui s’est battu pour une plus grande autonomie des Antilles vis-à-vis de la métropole. On en parle avec Ambre Chalumeau dans sa Brigade des Affaires culturelles.