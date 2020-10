En savoir plus sur Yann Barthes

Dans la nuit de mardi à mercredi s’est éteint le plus grand amoureux des mots et des lettres de France : Alain Rey. A 92 ans, il était l’un des linguistes les plus connus et les plus reconnus de France et d’ailleurs. C’est à lui qu’on doit, entre autre, les dictionnaires du Petit Robert. Ambre Chalumeau revient sur sa vie.