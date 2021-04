La BAC : Arthur Dreyfus et son "Journal sexuel d’un garçon d’aujourd’hui"

Arthur Dreyfus a 34 ans, il est écrivain et journaliste et il a publié le mois dernier son « Journal sexuel d’un garçon d’aujourd’hui ». Depuis sa sortie, le livre fait beaucoup, beaucoup parler de lui. Pour cause : en plus de 2000 pages, il ne parle que… de sexe. Pendant sept ans, Arthur Dreyfus a consciencieusement pris des notes sur absolument tous ses rapports sexuels. On en parle avec Ambre Chalumeau dans sa Brigade des Affaires Culturelles.