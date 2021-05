La BAC : aux origines d’Oasis

Les éditions Playlist Society publie « Oasis, la revanche des ploucs », un livre pour mieux comprendre le phénomène du groupe Oasis, pour raconter une histoire artistique et politique. Parce qu’Oasis ce n’est pas que Wonderwall et une séparation tragique le soir du 28 août 2009, ce livre replace l’histoire du groupe dans un contexte familial et politique qui a forgé à la fois l’identité du groupe, ses embrouilles, mais dessine aussi le portrait de toute une génération d’Anglais. Ambre Chalumeau nous en parle dans sa Brigade des Affaires culturelles.