La BAC : avec "Annette", Leos Carax fait son grand retour

Après huit ans d’absence, le réalisateur Leos Carax est de retour avec « Annette » qui ouvrira le Festival de Cannes le 6 juillet prochain. Leos Carax est l’un des réalisateurs français les plus cultes, mais peut-être aussi le plus rare. En 37 ans, il a réalisé six films : « Boy Meets Girl », « Mauvais Sang », « Les Amants du Pont-Neuf », « Pola X », « Holy Motors » et enfin « Annette », cette année. Cinéaste clivant, atypique, important, aussi vénéré que critiqué, Leos Carax a marqué le cinéma de son style unique aux intrigues étranges et aux dialogues métaphysiques. On en parle avec Ambre Chalumeau dans sa Brigade des Affaires culturelles.