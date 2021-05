La BAC : Azzedine Alaïa et Peter Lindbergh, duo libre et authentique

Les musées ont enfin rouvert leurs portes. Pour se replonger dans le monde de la Culture, Ambre Chalumeau vous conseille une exposition qui mélange deux icônes : le grand couturier Azzedine Alaïa et le photographe Peter Lindbergh. L’expo se tient à la Fondation Alaïa à Paris et rend hommage à la collaboration entre les deux hommes, à leur passion commune pour l’authenticité, la mode et la beauté.