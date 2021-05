La BAC : Bob Marley, pape ultime et indétrônable du reggae

Il y a quarante ans jour pour jour disparaissait Bob Marley. La mort du chanteur a marqué le monde de la musique au même titre que la disparition de John Lennon, de Kurt Cobain ou encore de Michael Jackson. Pour cause : plus qu’un musicien, Bob Marley était devenu un symbole, objet d’un véritable culte de la personnalité même après sa mort. On en parle avec Ambre Chalumeau dans sa Brigade des Affaires culturelles.