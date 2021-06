La BAC : ces politiques qui chantent et qui feraient mieux d’éviter

Pour rendre leurs meetings plus joyeux et pour faire plus « moderne », les politiques n’hésitent pas à créer leurs propres musiques pour ambiancer les foules. Et si le lipdub de l’UMP en 2010 restera à jamais gravé dans nos mémoires, il est loin d’être le seul titre lancé par un parti, avec plus ou moins de succès. On en parle avec Ambre Chalumeau dans sa Brigade des affaires culturelles.