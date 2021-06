La BAC : c’est quoi la France Orange Mécanique ?

Avec la multiplication de faits divers impliquant des jeunes en France, les chaînes d’infos n’ont plus qu’un mot à la bouche : la « France Orange Mécanique ». Au fond, c’est quoi, l’Orange Mécanique ? Les plus cinéphiles penseront immédiatement au film culte de Stanley Kubrick, les mieux renseignés savent qu’à l’origine, il s’agit d’un roman publié en 1962 par l’auteur anglais Anthony Burgess. Il y raconte un futur fictif, dans lequel le monde a sombré dans la violence et la pornographie : les bandes de jeunes agressent les adultes, violent les femmes et saccagent les maisons. L’un des membres de ces bandes est alors arrêté par le gouvernement et subit un traitement expérimental destiné à le rendre non violent. Un scénario qu’on retrouve donc dans le cultissime « Orange Mécanique » de Stanley Kubrick. Un film qui a tellement marqué les esprits que le titre en est devenu une allégorie du scénario catastrophe, où la jeunesse désœuvrée devient ultra violente et met en péril la société. C’est à cela que font référence les hommes politiques quand ils parlent de « La France Orange Mécanique » pour désigner une jeunesse qui deviendrait de plus en plus violente et incontrôlable. On en parle avec Ambre Chalumeau dans sa Brigade des Affaires culturelles.