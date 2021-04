La BAC : Charles Baudelaire pour les (très) nuls

Charles Baudelaire est né il y a deux cents ans, il a publié ses « Fleurs du Mal » il y a cent soixante ans et pourtant, il est toujours l’un des poètes les plus connus de France. Comment expliquer une telle popularité ? Dans sa Brigade des Affaires Culturelles, Ambre Chalumeau nous explique tout ce qu’il faut savoir et connaître sur Charles Baudelaire, même si, justement, on n’y connaît rien du tout.