La BAC : Charles de Gaulle, l’écrivain derrière le Général

On parle toujours de Charles de Gaulle pour son impact historique sur la seconde guerre mondiale, pour sa gestion de la France, etc, bref, pour ses exploits – et ses échecs – politiques. En revanche, on parle rarement de cette autre facette de l’ancien président français : l’écriture. Car lorsqu’il était ado, le jeune Charles adorait écrire des histoires. Une passion qu’il aura conservé toute sa vie. On en parle avec Ambre Chalumeau.