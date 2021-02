La BAC : Charles Trenet, le révolutionnaire

En savoir plus sur Yann Barthes

Charles Trenet est mort le 19 février 2001, il y a vingt ans tout pile. Charles Trenet c’était des chansons guillerettes, un peu vieillottes et pourtant c’était un révolutionnaire, un vrai. Il a été le premier chanteur à se produire seul sur scène plutôt qu’en duo, comme c’était la mode à son époque. Il a aussi été le premier à s’adresser aux jeunes et le premier à être à la fois auteur, compositeur et interprète. Charles Trenet, c’est l’homme qui a permis à des artistes comme Jacques Brel de se sentir légitimes pour chanter. Lui aussi qui pouvait se vanter de voir ses tubes repris par Frank Sinatra, Barbra Streisand ou encore Marvin Gaye. Bref, il était bien plus qu’un simple chanteur un peu jovial. Ambre Chalumeau nous en parle dans sa Brigade des Affaires Culturelles.