La BAC : Claude Chabrol, le maître du suspens à la française

Claude Chabrol est l’un des plus grands réalisateurs français. A ce titre, il est mis à l’honneur en ce début d’année : plusieurs de ses films arrivent sur les plateformes de streaming et certains d’entre eux sont même réédités dans un coffret collector. L’occasion parfaite pour découvrir ou redécouvrir « L’enfer », un thriller sur la jalousie incarné par François Cluzet et Emmanuel Béart, « La cérémonie », un film sur une lutte des classes sanglante avec Sandrine Bonnaire et Isabelle Huppert, « Rien ne va plus », une comédie d’escroquerie à rebondissements, « Merci pour le chocolat », avec Isabelle Huppert et Jacques Dutronc ou encore « La fleur du mal », un des tout derniers films de Claude Chabrol avant sa mort en 2010. Ambre Chalumeau nous en parle dans sa Brigade des Affaires Culturelles.