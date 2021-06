La BAC : Coluche, pitre marrant, messager sérieux

Le 19 juin 1986, il y a trente-cinq ans, Coluche meurt dans un accident de moto. Dans l’heure qui suit, tous les JTs passent en édition spéciale et les journalistes sont dépêchés sur le terrain pour recueillir les premières réactions des fans. Quelques jours plus tard, ses obsèques réunissent un parterre de stars, d’artistes et d’innombrables Français. Trente-cinq ans après sa mort, Coluche est toujours hyper présent dans le débat public. On en parle avec Ambre Chalumeau dans sa Brigade des Affaires culturelles.