La BAC : comment le Larousse choisit-il les nouveaux mots du dictionnaire ?

Le Larousse version 2022 est sorti ce mardi. On pourrait croire qu’à l’heure d’internet, la publication d’un nouveau dictionnaire ne soit pas vraiment un événement et pourtant : chaque année, Le Petit Larousse intègre à ses pages une série de nouveaux mots, ceux qui se sont fait une place dans nos discours et dans nos sociétés. A l’image des « émojis », des « game designer », du « télétravail » ou du « click and collect ». On en parle avec Ambre Chalumeau dans sa Brigade des Affaires Culturelles.