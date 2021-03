La BAC : Daft Punk, l’épilogue d’une légende

Tremblement de terre dans le monde de la musique : la semaine dernière, le mythique duo Daft Punk a annoncé sa séparation après 28 ans de carrière. Le duo français électro le plus connu du monde n’est plus et c’est un drame absolu pour des millions de fans à travers le monde, à tel point que de l’Allemagne à l’Italie en passant par la Finlande, les Etats-Unis ou le Royaume-Uni, tous les journaux en ont parlé. Les artistes ayant collaboré avec Daft Punk y sont tous allés de leur petit mot sur les réseaux sociaux : Pharell Williams, Mark Ronson, Jean-Michel Jarre… Même Le Monde a dû organiser un live chat – habituellement réservé aux coups d’État ou aux élections - pour répondre aux centaines de questions des internautes. C’est dire l’importance qu’a eu Daft Punk dans le monde de la musique et dans le monde tout court. Le duo français jouit d’une influence planétaire que peu d’autres artistes peuvent aujourd’hui revendiquer. Parce que tout dans leur univers était exceptionnel : de leurs visages masqués à leur talent incomparable pour le visuel, ils ont cassé et reconstruit les codes de la musique avec leurs propres repères. Ambre Chalumeau nous en parle dans sa Brigade des Affaires Culturelles.