La BAC: David Hockney, le maître des couleurs

David Hockney est peut-être le peintre le plus célèbre actuellement en vie. Et accessoirement aussi le plus cher. La semaine dernière, son tableau « Nicholas Canyon » s’est vendu à un peu moins de 41 millions de dollars. Avant, il avait déjà vendu son « Portrait of an artist » à 90 millions de dollars. David Hockney, c’est le peintre de la couleur, devenue sa signature. Né en Angleterre, il se passionne très tôt pour la Californie, mais aussi pour la nature. Ambre Chalumeau nous dresse son portrait dans sa Brigade des Affaires Culturelles.