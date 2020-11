En savoir plus sur Yann Barthes

C’est officiel : on va pouvoir fêter Noël ! Impossible donc de passer à côté des traditionnelles chansons de Noël, devenues une véritable institution au fil du temps. A l’origine, ce sont les Américains qui les ont rendues populaires au moment de la Grande Dépréssion et de la Seconde Guerre mondiale. Avant que le phénomène ne gagne le monde entier. On en parle avec Ambre Chalumeau.