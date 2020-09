La BAC : en plein débat sur les violences policières, peut-on encore faire des films sur des gentils flics ?

En savoir plus sur Yann Barthes

« Copaganda », le mot est apparu sur les réseaux sociaux après la mot de George Floyd, étouffé au cours d’une interpellation. Depuis, on le voit de plus en plus sur les réseaux sociaux, dans les manifestations et aux infos. Ambre Chalumeau nous explique sa signification et pourquoi il pourrait peser dans la façon dont on représente les forces de l’ordre à la télévision, dans les séries et dans les films.