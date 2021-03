La BAC : faut-il supprimer Pépé le Putois ?

Pépé le Putois, ce personnage de la bande des Looney Tunes connu pour être une caricature de nous, les Français, n’est plus le bienvenu chez la Warner. Dans son prochain film, « Space Jam 2 », le putois créé en 1945 devait faire partie intégrante du casting. Il a finalement été supprimé. Pourquoi ? Parce que Pépé le Putois est un dragueur franchement lourd qui ne se soucie pas vraiment du consentement de celles qu’il convoite. Il tombe en plein dans ce que l’on appelle « la culture du viol » et pour la Warner, il n’est plus possible de le mettre en avant. Fallait-il pourtant le supprimer ? Plusieurs observateurs considèrent, au contraire, que le traitement réservé à Pépé le Putois dans ses films et dessins animés – giflé sans ménagement, par exemple - est une façon de moquer ce comportement déplacé. On en parle avec Ambre Chalumeau dans sa Brigade des Affaires Culturelles.